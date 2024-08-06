Дочь бизнесмена Гайнутдинова потребовала с него 1 млрд рублей алиментов

Гайнутдинов жил в гражданском браке с Галиной Заболуевой в Челябинске и работал обычным менеджером. В 1995 году у него родилась дочь Татьяна, а спустя 4 месяца после ее появления на свет супруги разошлись.

Галина через суд потребовала, чтобы ее экс-возлюбленный выплачивал алименты. В 1996 году она получила только две выплаты от Гайнутдинова — 120 и 300 рублей. Мужчина вскоре стал влиятельным бизнесменом, а приставы не захотели с ним связываться.

Повзрослев, Татьяна узнала, что отец не выплачивал алименты все эти годы. Она подала иск в суд и потребовала с Гайнутдинова 1,033 млрд рублей в качестве алиментов.

Ранее Марс Гайнутдинов подал в суд на признание себя банкротом. По словам адвоката Татьяны, два года назад бизнесмен продал акции «Ямалдорстроя», переписал недвижимость на других детей и уехал из России в Саудовскую Аравию.