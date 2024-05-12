сегодня в 13:39

До второго обрушения дома спасатели искали людей в завалах

В момент, когда произошло второе обрушение дома в Белгороде, спасатели искали людей прямо в обломках здания, сообщает РИА Новости.

В настоящее время неизвестно, пострадал ли кто-то в результате обрушения крыши.

В сети появились кадры обрушения подъезда в многоэтажном доме. На фотографиях видно как спасатели разбирают завалы.

Возле обломков находятся местные жители. В результате произошедшего пострадали легковые машины.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил направить в Белгород медицинских работников из федеральных центров и Москвы для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома.