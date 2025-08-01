До 50 дней: как работающему студенту получить оплачиваемый учебный отпуск

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что работающие студенты имеют право получать оплачиваемый учебный отпуск от 30 до 50 дней в году во время сессий и итоговых аттестаций, сообщает NEWS.ru .

«Российское законодательство предусматривает целый ряд мер поддержки для работающих студентов, которые помогают им успешно завершить обучение без ущерба для профессиональной деятельности», — отметил парламентарий.

По его словам, продолжительность отпуска зависит от направления обучения, а студенты заочной и очно-заочной форм могут сохранить средний заработок. Одновременно они имеют право на сокращенный трудовой день. В этом случае рабочая неделя уменьшается до 33 часов, а заработная плата сохраняется на 50%.

Кроме того, работодатель обязан частично или полностью возместить затраты на проезд к учебному заведению для заочников. Это касается и студентов колледжей.