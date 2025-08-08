«До 15 сантиметров»: агроном рассказал об испанских слизнях в Подмосковье

Эксперт-агроном Андрей Туманов заявил, что от заполонивших Московскую область испанских слизней можно избавляться при помощи пивных ловушек, а вырастать они могут до 15-20 сантиметров в длину, сообщает aif.ru .

«Можно специально разложить на участке такие укрытия, которые станут для слизней ловушками. Туда же можно поставить баночку с водой или даже с пивом, которые привлекут вредителей», — сказал специалист.

По его словам, опасности для человека они не представляют, но трогать их не стоит: слизь потом очень сложно будет отмыть, даже мыло не поможет. При взаимодействии с ними лучше надевать перчатки.

Слизни размножаются с мая по сентябрь, за одну кладку могут производить до 100 яиц. Основная неприятность от них — это повреждение растений: они едят листья и плоды на участке, а также себе подобных. Есть изощренный способ борьбы с ними: раздавить ночью одну особь, чтобы привлечь для каннибализма еще несколько.