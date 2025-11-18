До 1350 рублей: в России подорожал легендарный сладкий новогодний подарок

На 50 рублей за год подорожал культовый новогодний сладкий подарок «Спасская башня»: в прошлом году он стоил 1300 рублей, а теперь уже 1350 рублей, сообщает Life.ru .

В прошлом году, несмотря на рост стоимости, каждый, кто хотел, смог приобрести сладкие подарки. А в позапрошлом году наблюдался повышенный спрос, из-за которого многим клиентам не хватило продукции, что говорит о неизменной востребованности данного новогоднего атрибута среди работников и гостей Госдумы.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала о ценах на загородные дома в новогодние праздники: аренда коттеджа с бассейном, баней и камином может в этом году обойтись в 500 тыс. рублей за сутки.

В праздники и каникулы аренда коттеджей за городом пользуется повышенным спросом, что приводит к росту цен на 50-150%. Даже в последний день года, 31 декабря, еще возможно подобрать подходящий дом, однако его стоимость будет наиболее высокой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.