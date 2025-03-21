До +10 и сильный ветер: какая погода будет в Московском регионе в пятницу

Гидрометцентр РФ: ветер до 11 м/с будет дуть в Московском регионе в пятницу

Днем в пятницу в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе прогнзируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный и западный от 6 до 11 м/с.

Ночью в столице и Подмосковье будет от 2 градусов мороза до 0. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны осадки. Ветер будет северо-восточный от 6 до 11 м/с.

Ранее сообщалось, что с 20 марта в лесах Московской области начался пожароопасный сезон. Это произошло из-за устойчивой теплой погоды и увеличения риска возникновения возгораний в лесах.