Дни открытых дверей пройдут в московских колледжах

Перед началом приемной кампании в московских колледжах проведут день открытых дверей, где дети смогут попробовать себя в 150 разных профессиях. Это мероприятие поможет школьникам определиться с выбором, где и на кого будут учиться, об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выпускники девятых классов смогут поучаствовать в мастер-классах, пообщаться как со студентами колледжей, так и с преподавателями и будущими работодателями. Для них проведут ряд экскурсий с посещением в том числе современных лабораторий.

«До начала приемной кампании в колледжи остается всего месяц, и выпускникам школ предстоит сделать один из самых важных выборов в своей жизни — определиться с будущей профессией. У сегодняшних девятиклассников по-настоящему широкий выбор треков для обучения и построения карьеры: в Москве представлены сотни современных профессий, и каждый может найти то, что ему действительно нравится. Чтобы помочь ребятам принять осознанное решение, с 31 мая мы начинаем масштабную программу дней открытых дверей в колледжах. Выпускники познакомятся с более чем 150 востребованными профессиями — от автомеханики и поварского дела до квантовых коммуникаций и разработки компьютерных игр», — рассказала Ракова.

Ракова отметила, что в течение месяца для школьников проведут более 100 мероприятий в рамках открытых дверей, чтобы будущим специалистам было проще определиться со своим жизненным путем.

Примеры экскурсий

В колледже связи имени П. М. Вострухина 31 мая девятиклассники смогут ознакомиться с 10 востребованными профессиями в областях телерадиовещания, электроснабжения и телекоммуникаций. Учащиеся школ получат возможность освоить пайку несложных электронных схем и программирование микроконтроллеров — миниатюрных одночиповых компьютеров, применяемых для контроля разнообразных систем.

Будущие студенты 1 июня в Московском государственном образовательном комплексе получат информацию о специальностях в сфере высокотехнологичной промышленности.

Дети получат возможность освоить монтаж радиоэлектронного оборудования и проведение измерений деталей машиностроения согласно производственным чертежам. Среди представленных направлений можно выделить мехатронику и робототехнику, технологию машиностроения, аддитивные технологии и многое другое. Школьники примут участие в сборке пневматических и механических компонентов мехатронных систем, разработают уникальные 3D-изделия с оригинальным дизайном, а также получат опыт управления беспилотными летательными аппаратами.

Как записаться

Расписание дня открытых дверей в столичных колледжах можно посмотреть на официальном сайте Московского центра развития профессионального образования. Там же можно пройти запись на то или иное мероприятие.

Узнать подробнее о востребованных профессиях, которым обучают в столичных колледжах, можно в разделе «Колледжи» на портале «Школа.Москва», в Telegram-канале «Колледжи Москвы» и одноименном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».