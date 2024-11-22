Дмитровский округ лидирует в сфере сельского хозяйства среди округов Подмосковья

Дмитровский городской округ продолжает удерживать лидерство среди муниципалитетов Московской области в производстве сельскохозяйственной продукции, особенно в сфере растениеводства. Округ ежегодно занимает ведущее положение в области по производству картофеля и овощей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году дмитровские аграрии собрали 120 тыс. тонн урожая с полей, что составляет 54,6% от общего валового сбора по Московской области. Несмотря на сложные погодные условия 2024 года, включая заморозки и обильные дожди, сельхозпредприятия округа сумели сохранить свои позиции.

Ведущие агропредприятия Подмосковья — агрохолдинг «Дмитровские овощи», ООО «Мосагрофуд-Д», ООО «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Куликово» и ООО «Дубна плюс» — продолжают внедрять современные технологии и улучшать производственные процессы. Лидерами по уборке урожая в 2024 году являются АО «Бунятино», обеспечивающее полный цикл — от выращивания до поставки продукции, и ООО «Дока-Генные Технологии», занимающееся импортозамещением семенного картофеля. Кроме того, ООО «Дока-Генные Технологии» развивает центр диагностики вирусных и бактериальных заболеваний, что способствует повышению качества продукции.

Важным шагом в развитии сельского хозяйства стало подписание договора между министерством имущественных отношений МО и ООО «Мосагрофуд-Д» на продажу трех земельных участков общей площадью 435 га, что позволит компании расширить свое производство, способное обеспечить полный цикл — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде.

«Несмотря на вызовы природы, с которыми мы столкнулись в этом году, наши сельхозпредприятия проявили стойкость и профессионализм. К новому сезону в планах не только сохранить, но и увеличить объемы сельскохозяйственной продукции», — отметила замглавы Дмитровского округа Оксана Котова.

В планах аграриев Дмитровского округа остается дальнейшее увеличение урожайности и расширение производства, что, безусловно, укрепит позиции региона на сельскохозяйственном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.