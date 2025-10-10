Дмитровские студенты прошли обучение у студенческого корпуса спасателей

В ходе интерактивного тренинга участники освоили ключевые принципы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях. Особый акцент был сделан на отработке практических навыков: ребята учились слаженно действовать в команде, принимать быстрые и верные решения, а также сохранять самообладание в условиях стресса. Каждое упражнение позволяло молодым людям на собственном опыте почувствовать, что значит быть частью спасательного братства — сообщества, где ценятся взаимовыручка, ответственность и готовность прийти на помощь.

«Подобные занятия — это вклад в формирование характера нашей молодежи, — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. — Мы видим неподдельный интерес ребят, их искреннее желание научиться помогать другим».

Такие инициативы играют значительную роль в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, формируя в юных дмитровчанах чувство долга, отзывчивость и лидерские качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.