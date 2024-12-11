Дмитровские долголеты посетили фермерское хозяйство

Во время экскурсии долголеты посетили молочный цех. Здесь они познакомились со всеми этапами производства сыра — от загущения и ферментации до созревания в специальном хранилище, и по достоинству оценили вкус российских сыров.

Фермерское хозяйство «Свободный труд» — семейное предприятие в Дмитровском городском округе, которое работает с 1993 года. Сейчас на ферме живут более 100 дойных коров. На территории фермерского хозяйства расположены сыроварня, зоопарк, пасека и дегустационный зал. Тепличное хозяйство включает в себя овощеводство, растениеводство и цветоводство.

«Программа „Активное долголетие“ дает возможность людям серебряного возраста вести активный и насыщенный образ жизни. Такие экскурсии и мероприятия способствуют оздоровлению и расширению кругозора наших долголетов», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Программа «Активное долголетие» реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Записаться на участие в программе можно по телефону 8-916-936-00-55 или на портале «Долголетие» dolgoletie.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.