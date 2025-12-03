Дмитрий Средин рассказал, как компании учатся жить с высокой стоимостью денег

Высокая ключевая ставка стала одним из главных вызовов для крупного бизнеса в 2024–2025 годах. Пока экономика проходит через период дорогих денег, компании пересматривают финансовую стратегию, ускоряют оптимизацию затрат и сокращают горизонт планирования до двух–трех лет. О том, как бизнес адаптируется и какую роль в этом играет банк, рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрии Средин в интервью «Ведомостям» .

По словам Средина, ключевой фокус банков сегодня — помочь клиентам сохранить устойчивость: фиксировать ставки, оптимизировать долговую нагрузку, замещать кредиты облигациями и привлекать заимствования в дружественных валютах. Это снижает риски и позволяет продолжать инвестиции даже при пониженной стоимости капитала.

Еще один заметный тренд — стремительный рост интереса к транзакционным сервисам и инструментам управления ликвидностью. По расчетам ВТБ, грамотная работа с кэш-пулингом и другими инструментами может дать эффект, сопоставимый со снижением стоимости заемных средств на 1–2 п. п.

«Компании хотят максимально гибко управлять финансами, реагировать быстрее и жить в условиях повышеннои неопределенности», — отмечает Средин. На этом фоне банковские сервисы становятся не только источником ликвидности, но и опорои для стабильнои работы крупного бизнеса в меняющейся экономике.