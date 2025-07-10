Для жителей Химок провели патриотическое мероприятие

В госпитале имени Бурденко в Химках для жителей провели концертную программу. Ее посвятили Дню Победы русской армии над шведскими войсками в Полтавском сражении. Участникам напомнили о значении этого события для всей российской истории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победа под Полтавой стала переломным моментом в Северной войне. Она укрепила позиции России как великой державы и отразила силу народного единства.

К участникам мероприятия обратился депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов: «Полтавская битва – яркий пример того, как многонациональная армия может стать опорой сильного государства. Она показала, как разные народы способны объединиться ради защиты Родины».

С музыкальными номерами перед участниками выступили приглашенные артисты. Это создало особую атмосферу уважения к подвигу.

Данное мероприятие стало частью региональной патриотической программы. Как подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ее цель – объединять людей вокруг общей истории и передавать эту память будущим поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.