Для учителей информатики в Подмосковье состоится вебинар по новому «Уроку цифры»

20 ноября состоится онлайн-вебинар, на котором педагогам расскажут, как провести «Урок цифры» по теме: «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый урок, подготовленный экспертами от Яндекса, покажет ученикам, как развивались ИИ-ассистенты — от первых нейросетевых моделей до современных мультимодальных систем, а также расскажет, почему важно сохранять критическое мышление при работе с искусственным интеллектом.

На вебинаре учителям покажут готовые сценарии, методические материалы и варианты для разных форматов урока, дадут советы, как вовлечь класс, обсудить сложные темы простым языком и развить у детей критическое мышление при работе с генеративными нейросетями, чтобы она была безопасной. Кроме того, эксперты поделятся практическими инструментами для урока.

Присоединиться к вебинару можно будет 20 ноября в 10:00 по ссылке.

Новый этап образовательного проекта «Урок цифры» на тему: «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» стартует 24 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.