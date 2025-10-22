Для учащихся Воскресенска провели экскурсию в МБУ «Благоустройство и озеленение»

В рамках акции «Первые за чистое Подмосковье» для учеников МОУ СОШ «Горизонт» и участников «Движения первых» провели экскурсию в МБУ «Благоустройство и озеленение». Школьникам рассказали о работе предприятия, о ежедневном труде коммунальных служб, показали технику для наведения чистоты и поддержания порядка на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации

Подобные экскурсии для школьников организованы министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Показали ребятам нашу технику и рассказали о внедрении цифровых технологий в работу коммунальных служб. Главная задача — чтобы подрастающее поколение увидело, как мы работаем, и вместе с нами стремилось сделать город чище и ухоженнее», — рассказал главный инженер МБУ «БИО» Сергей Плещеев.

Сотрудники учреждения не только показали, но и подробно объяснили, как функционирует каждый механизм, дали ребятам возможность посидеть в кабинах некоторых машин.

Мероприятия стало не только познавательным, но и профориентационным событием, наглядно показав важность и сложность труда в сфере коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.