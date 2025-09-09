Для учащихся Подмосковья прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном»

8 сентября в образовательных учреждениях Московской области прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», посвященные теме «Цифровая и телефонная безопасность», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе занятий школьники и студенты получили знания о том, как защищать свои личные данные в Интернете, устанавливать безопасные пароли на смартфонах, а также распознавать фейковые новости и вредоносный контент. Обсуждались также способы выявления звонков мошенников и методы противодействия дропперству и фишингу.

Ранее в регионе состоялся вебинар «Родительский час» на канале «360», посвященный безопасности детей в интернете. Эксперт Анастасия Ковалева, кризисный психолог, медиатор, юрист, эксперт в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, член Общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, рассказала родителям о том, как сделать цифровой мир более безопасным для детей и превратить его из потенциальной угрозы в полезный инструмент.

В ведомстве отметили, что также планируется провести опрос среди родителей через советников по воспитанию, чтобы оценить уровень осведомленности о цифровой безопасности.

Занятия прошли в позитивной атмосфере, способствуя формированию навыков безопасного поведения в цифровом пространстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.