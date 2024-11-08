Для учащихся Подмосковья прошла научно-практическая конференция

В Химкинском драматическом театре «Наш Дом» состоялась конференция «Молодежь и религия» на тему «Семья, Церковь и государство. Точки соприкосновения», в которой приняли участие студенты и педагоги колледжа «Подмосковье», физико-технического и Красногорского колледжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Перед началом конференции прошла встреча Епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла с молодежным активом. Ребята рассказали о себе и своих семьях, обсудили тему взаимодействия внутри семьи, поговорили о семейных ценностях, задали владыке интересующие их вопросы.

С приветственным словом к участникам конференции обратился протоиерей Артемий Литвинов, председатель отдела по делам молодежи Сергиево-Посадской епархии. Он подчеркнул актуальность данной встречи в связи с объявленным в России годом семьи.

Спикерами мероприятия выступили Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, доктор богословия, ректор Московской духовной академии Кирилл и заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Спикеры отметили важность взаимной поддержки и ответственности, воспитания у молодежи духовной и нравственной зрелости в деле укрепления семьи, о большой роли института семьи как изначальной опоры и поддержки как отдельной личности, так и всего государства.

В завершении конференции студенты смогли задать спикерам и священнослужителям интересующие их вопросы о роли церкви в воспитании молодежи, влиянии религии на формирование мировоззрения человека, о важных выборах и решениях в жизни молодых людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.