сегодня в 14:11

Для учащихся Подмосковья пройдет бесплатная проверка знаний по информатике

Подмосковные учителя могут провести бесплатную проверку знаний по информатике для учеников 5–11-х классов и студентов СПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Вопросы диагностики структурированы в соответствии с разделами учебного курса по информатике. Включены задания по цифровой грамотности, теоретическим основам информатики, информационным технологиям, алгоритмам и программированию. Решить задания можно за 40-45 минут.

В результате диагностики преподаватели получат подробную статистику как на уровне классов, так и по каждому ученику в отдельности.

Диагностика доступна для прохождения по 19 октября 2025 года, а учителя дважды получат промежуточные результаты: 19 сентября и 3 октября. Финальный отчет со всеми деталями педагоги увидят 22 октября.

Диагностическое тестирование доступно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.