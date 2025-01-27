Для студентов-медиков подмосковного колледжа провели экскурсию по центру крови

Московский областной центр крови провел познавательную обзорную экскурсию для 11 студентов-медиков и бойцов Российского студенческого отряда подмосковного колледжа «Энергия». У ребят была возможность подробнее ознакомиться с работой центра крови, получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сначала и. о. главного врача Глеб Марнов рассказал студентам о том, кто такие доноры, при каких условиях можно им стать, какой образ жизни необходимо вести, развеял мифы о донорстве. Затем экскурсанты прошли весь «донорский маршрут» от регистратуры до донорского зала. Специалисты центра в отделе лабораторной диагностики научили студентов определять группу крови, резус-фактор. Потом они увидели, как проходит процедура сдачи крови, как разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют всю кровь на инфекции, познакомились с технологией карантинизации плазмы.

19-летняя Анна Мамакина учится на четвертом курсе по специальности «сестринское дело». Она боец РСО и в прошлом году вместе с ребятами летала на Сахалин, где проходил медицинский форум. В будущем девушка планирует поступать в медицинский вуз и стать хирургом.

«Сегодня я получила очень много ценной информации, о которой нам пока не рассказывали в колледже. Кроме того, меня очень заинтересовало донорство. Сейчас очень много заболеваний, где требуется срочное переливание крови, поэтому помощь доноров — настоящее спасение для них. Мои близкие когда-то тоже сдавали кровь. Планирую и я. Я хочу помогать людям», — поделилась Анна.

Социального педагога подмосковного колледжа «Энергия» центра медицинской подготовки Юлию Молчанову целых пять раз спасали доноры, когда ей требовалось срочное переливание. У нее первая отрицательная группа крови. Первый раз в 8 лет, когда у Юлии произошел серьезный термический ожог. В тот тяжелый период лечения ей была просто необходима донорская кровь.

«Уверена, что наши студенты обязательно примнут к донорскому движению. Учатся ребята по специализации «сестринское дело» и «биохимическое производство». Очень важно знакомить будущих медиков с работой Центра крови, чтобы в скором времени они вновь пришли сюда уже в качестве доноров или сотрудников», — сказала Юлия Молчанова.

Московский областной центр крови приглашает в школу донора группы студентов и школьников. Заявку можно отправить на почту mz_mospk@mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.