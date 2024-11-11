Для студентов коломенского вуза приобрели лазерный станок

Для студентов ГСГУ приобрели еще один современный аппарат — лазерный станок с числовым программным управлением. Его приобрели на средства, выделенные выпускницей вуза, депутатом Мособлдумы Екатериной Лобышевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обладателем мощного лазера, который предназначен для работы с неметаллическим материалом, стал технологический факультет. Универсальный инструмент способен успешно справляться с резьбой, выжиганием, гравировкой и другими задачами.

«У нас был лазерно-гравировальный станок по дереву, но меньшего формата. Теперь в распоряжении студентов есть новейший агрегат, способный резать не только фанеру и прочую древесину, но и оргалит, оргстекло, кожу, резину, бумагу, ткань… На нем можно делать различные декоративные вещи. К примеру, сейчас идет работа над короной для театра мод. Студенты смогут получать дополнительную специальность оператора лазерно-гравировального оборудования», — рассказала декан технологического факультета Елена Смирнова.

Станок с ЧПУ уже задействован в учебном процессе. На занятиях будущие мастера знакомятся с технологией лазерной деревообработки, а значит, повышают свои шансы на успешное трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.