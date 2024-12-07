Для школьников в округе Подмосковья проводят «Уроки цифры»

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по различным темам. Так, «Урок цифры» провели для ребят Рождественской школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Тема занятия — «Магазин приложений». Под руководством учителя информатики на базе центра «Точка роста» ребята изучили процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получили полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов.

Проект «Урок цифры» — это возможность для учеников получить знания от ведущих технологических компаний: «Яндекса», «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации «Росатом», VK, благотворительного фонда «Вклад в будущее», «Авито» и группы «Астра».

Помимо этого, школьников знакомят с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также с тем, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.