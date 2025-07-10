Для школьников Солнечногорска провели «Экологический День Первых»

В пришкольном лагере общеобразовательного учреждения «Солнечная» в поселке Смирновка состоялся «Экологический День Первых». Мероприятие для учащихся 1-4 классов подготовили активисты местного отделения «Движения Первых» и молодежного центра «Подсолнух», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для юных участников провели интерактивный урок по сортировке мусора и важности переработки отходов. Теоретическую часть сопроводили играми и видеороликами. После урока ребята выполнили командные задания, а затем приняли участие в мастер-классе по изготовлению украшений из переработанного пластика.

«Экологическое воспитание — одна из важнейших задач нашего времени. Подобные уроки формируют ответственное отношение к сортировке отходов у подрастающего поколения. Мы рады видеть такой живой интерес у детей к теме защиты окружающей среды», — сказал руководитель солнечногорского отделения Движения Первых Алексей Чернышов.

Кроме того, программа включала викторину по русским народным сказкам с экологическим подтекстом и рисование мелками на асфальте. В завершение встречи состоялся танцевальный флешмоб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.