Для школьников Красногорска прошел мастер-класс по финансовой грамотности

В рамках проекта «Урок цифры» на базе гимназии № 6 в Красногорске прошел мастер-класс, организованный факультетом экономики и менеджмента Московского областного филиала президентской академии. Мероприятие было направлено на обучение учащихся 7 класса основам финансовой грамотности и предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Оксана Анатольевна Полищук провела интерактивное занятие на тему «На пути к финансовой независимости: финансовая грамотность». Целью мастер-класса было помочь школьникам получить знания и навыки, необходимые для создания и управления собственным бизнесом, а также для достижения финансовой независимости.

Участники мероприятия узнали о том, как использовать цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ) для управления финансами, привлечения финансирования и достижения финансовой независимости. Они также получили информацию о Президентской академии в Красногорске, ее факультетах, направлениях обучения, образовательных программах и карьерных перспективах.

Такие мероприятия способствуют повышению финансовой грамотности среди молодежи и помогают им лучше понять, как можно достичь финансовой независимости. Они также мотивируют школьников задуматься о будущем и начать планировать свою карьеру и финансовую стратегию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.