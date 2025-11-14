Для сайтов в РФ могут ввести штраф за авторизацию через заграничные сервисы

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму проект закона об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев сайтов в РФ за нарушения правил авторизации пользователей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предлагается ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Там прописано, что в случае, если доступ к информации, размещенной на ресурсе, предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию, то обязательно нужно проводить ее в отношении пользователей из России одним из трех способов.

Первый: с использованием номера мобильного телефона. Второй: с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. Третий: с использованием сервиса авторизации, владельцем которого является гражданин РФ, без гражданства другой страны, или российская компания.

За неисполнение владельцем сайта указанных требований на него может быть наложен штраф. Для граждан он составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Еще в законопроекте предлагается новая статья о неисполнении владельцем сайта с применением технологии рекомендаций требований законодательства России к их применению. Например, сбор информации о предпочтениях пользователей которые находятся в России, нарушающий права и интересы граждан и компаний. За это нарушителям может грозить штраф. Для граждан он предлагается от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

