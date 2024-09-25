Для предпринимателей Подмосковья пройдет вебинар по внешней торговле с Турцией

1 октября для предпринимателей Подмосковья будет организован бесплатный образовательный вебинар Российского экспортного центра «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители РЭЦ в Турции расскажут участникам, какие направления сегодня являются наиболее перспективными, как эффективнее коммуницировать с турецкими партнерами, какие торговые барьеры существуют, поделятся своим опытом и советами. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.

В ведомстве отметили, что активное участие предпринимателей в подобных мероприятиях повышает экспортный потенциал региона и помогает компаниям выстроить долгосрочную стратегию присутствия и развития не только на российском, но и на международном рынке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.