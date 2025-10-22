Для подмосковных учителей информатики пройдет вебинар к новому «Уроку цифры»

На вебинаре педагогам расскажут, как можно провести новый «Урок цифры» по теме «Видеоплатформа». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый урок познакомит школьников с тем, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео.

На вебинаре учителям покажут готовые сценарии, методические материалы и варианты для разных форматов урока, расскажут, как вовлечь класс в проектную работу, развить у детей цифровую грамотность и критическое мышление, а также эксперты поделятся практическими инструментами для урока.

Присоединиться к вебинару с разработчиками по методическим материалам урока можно будет 23 октября в 10:00 по ссылке.

Новый этап образовательного проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» стартует 27 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.