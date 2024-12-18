Для подмосковных школьников прошел мастер-классы на базе губернского колледжа

В губернском колледже прошел день профориентации для обучающихся общеобразовательных учреждений из городов Московской области: Серпухов, Коломна, Дмитров, Королев, Руза. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Будущих абитуриентов встретила студентка отделения «Кинология» со своим питомцем, продемонстрировав мастерство дрессировки.

Обучающиеся по специальности «Дошкольное образование» провели мастер-класс и профессиональные пробы «Песочная терапия», также школьники посетили экскурсию в Планетарий. Обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» продемонстрировали роспись губернских пряников; будущие учителя, обучающиеся по специальности «Изобразительное искусство и черчение», познакомили всех желающих с пуантилизмом — нетрадиционной техникой изобразительного искусства. В результате участники мастер-класса получили авторский арт-объект, созданный своими руками. Обучающиеся отделения «Дизайн костюма» провели мастер-класс по выполнению макетирования из ткани, роспись елочной игрушки, Специальность «Технологии индустрии красоты» традиционно привлекла внимание девочек мастер-класс по плетению волос, а профессия «Сварщик» была популярна у мальчиков: на виртуальном тренажере «Солдаматик» они пытались выполнить сварочный шов. Студенты по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» продемонстрировали мастер-класс по оказанию первой помощи на манекене «Гоша».

У школьников была возможность принять участие в разнообразных мастер-классах и получить полезные знания о различных профессиях и специальностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.