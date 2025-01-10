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Для юридических лиц на портале госуслуг работает сервис делегирования полномочий

Судебные приставы Московской области сообщают, что на портале госуслуг действует сервис делегирования полномочий в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Данная платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно любому сотруднику организации с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Платформа полномочий позволяет отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться следующими сервисами на портале госуслуг:

подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству.

предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают, что сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.