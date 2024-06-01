Для юных жителей Москвы проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности

С 1 по 15 июня в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности столицы. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Участников ждет 15 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях столицы. По итогам мероприятия победители смогут сходить на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и получить товары столичного производства», — уточнил Овчинский.

Игрокам нужно будет вспомнить, что изображено на обертке одной из конфет столичной кондитерской фабрики, сколько весит упаковка снеков от столичного производителя, какие ингредиенты используются для приготовления полезного газированного напитка. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто верно ответит на 10 и более вопросов. Квиз можно пройти в мини-приложении «Открытая промышленность».

Результаты розыгрыша будут опубликованы 17 июня в сообществе и на сайте «Открой#Моспром». Победителям вручат брендированные подарки, а также билеты на экскурсию с мастер-классом от московского производителя шоколада FRENCH KISS CHOCOLATE BOUTIQUE.

Проект «Открой#Моспром» стартовал в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. За это время участники побывали на более чем 2600 очных экскурсий и узнали о работе свыше 130 фабрик и заводов города.