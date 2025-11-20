Для электростальских ветеранов Городского совета провели экскурсию в городской поликлинике

В Электростальской городской больнице провели экскурсию для ветеранов Городского совета, в рамках которой познакомили с современными возможностями поликлиники: новым оборудованием, широким спектром медицинских услуг. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время визита были представлены современные аппаратные средства поликлиники: цифровой рентген-аппарат, обеспечивающий более четкие снимки при меньшей лучевой нагрузке, мамограф, а также передвижной флюорограф — аппарат для обследования легких, который будет выезжать на предприятия и в сельские районы, для обследования на месте.

Далее было представлено отделение функциональной диагностики, где проводят исследования сердечно сосудистой, нервной, дыхательной, опорно-двигательной и зрительной систем.

Ветеранам также подробно рассказали о том, какие обследования входят в диспансеризацию и как проходят профилактические осмотры.

Участникам мероприятия особенно понравилось заметное обновление материально-технической базы, внедрение цифровых систем и повышение уровня комфорта. Такие экскурсии помогают эффективнее информировать жителей о доступных медицинских услугах и напоминают о важности заботы о своем здоровье.

