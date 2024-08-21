Для дошкольников Щелкова провели урок по раздельному сбору мусора

В Щелкове для воспитанников детского сада № 22 представители регионального оператора в Ногинском кластере провели урок экологического просвещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основная задача проекта — повышение экологической культуры и грамотности детей и подростков.

Во время игрового мастер-класса ребятам рассказали о системе раздельного сбора отходов «Два Бака», действующей на всех контейнерных площадках региона. Воспитанники узнали, как правильно поступать с упаковкой от продуктов питания, а также что нужно делать с остатками органических отходов.

Детям объяснили, как работают пункты «Мегабак» и почему крупногабаритные отходы запрещено приносить на обычные контейнерные площадки.

Поговорили также про опасные отходы. Ртутные лампы, батарейки и градусники, теперь не вызовут никаких затруднений у ребят при утилизации, ведь они точно знают, что для них на площадке «Мегабак» установлены специальные контейнеры оранжевого цвета.

Все приобретенные во время урока знания и навыки ребята смогут применять в повседневной жизни, становясь ответственными участниками процесса осознанного потребления ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.