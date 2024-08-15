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Дизайнеры Подольска представят свои коллекции на областном форуме «100% креатив»

Два дизайнерских бренда из Подольска представят свою продукцию на Московском областном форуме «100% креатив».⁣ Дизайнер Наталья Советская со своей коллекцией «Узоры» бренда NS и бренд одежды Chasto стали экспонентами Московского областного форума «100% креатив».⁣ Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».⁣⁣⠀

Жители округа могут поддержать своих земляков 23 августа в Красногорске на Живописной набережной, где пройдет форум.

Начало в 10:00, всех гостей ждут мастер-классы, деловая и концертная программы, выставка-ярмарка.

Советская недавно представила свою новую коллекцию одежды «Узоры», которая создана из натуральных тканей и украшена орнаментом вышивок. На ряде изделий есть символы Подольска.

Бренд Chasto выпускает сезонные капсулы и изготовляет штучные вещи из качественных тканей с премиальным изготовлением. Это компания, создающая элегантные вещи в гибридном стиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.