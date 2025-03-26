Дизайнер раскрыла секрет, как сделать спальню комфортной для сна

Дизайнер, продуктовый директор компании Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала главные ошибки в обустройстве спальни, которые мешают полноценному сну, сообщает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт отметила недостаточную шумоизоляцию, которая присутствует у многих застройщиков. Эту проблему приходится решать самим жильцам. Для этого дизайнер советует использовать стеновые панели в зоне изголовья кровати.

Кроме того, снизить уровень уличного шума в помещении спальни помогут плотные шторы, так что этой деталью интерьера не стоит пренебрегать.

«Что же касается светоизоляции, то для спальни я рекомендую выбирать шторы блэкаут или димаут достаточной плотности», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что также важно предусмотреть в спальне эффективные системы хранения и освещения.

Для обустройства мест хранения вещей специалист рекомендует использовать всю высоту спальни, раздвижные двери и емкость кровати, а современные виды освещения — встраивать в мебель, например, сделать подсветку по периметру кровати.