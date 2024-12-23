Дизайн и IT: исследование показало самые популярные в РФ онлайн-курсы

Исследование: в 2024 году 19% россиян покупали онлайн-курсы по IT

Исследование финансового маркетплейса «Сравни» опубликовало результаты, согласно которым в России в 2024 году чаще всего покупали онлайн-курсы по программированию — 19% и по дизайну — 17% опрошенных, сообщает Газета.ru.

Далее следуют курсы по маркетингу и продажам: их купили 9% участников опроса, красоте и здоровью — 8% и бизнесу и управлению — 7%.

Средняя стоимость онлайн-курса в РФ — около 54 тысяч рублей. При этом 24% опрошенных покупали курсы стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей, 23% — от 50 до 100 тысяч, 22% — более 100 тысяч рублей, а до 10 тысяч рублей — 13%.

«Популярность направлений, таких как программирование, дизайн и маркетинг, обусловлена постоянным спросом на соответствующих специалистов. В условиях быстрой цифровизации и трансформации бизнеса компании все острее нуждаются в квалифицированных специалистах», — сказала продакт маркетинг менеджер «Сравни» Дарья Скилкова.

По словам специалиста, сегодня все более актуальным становится инвестирование компаний в онлайн-образование сотрудникам, это оправданно и для отдельных студентов и профессионалов.