Директора школы № 10 в Лобне восстановили в должности после просьбы жителей

Светлану Мерзликину, директора школы № 10 в Лобне, восстановили в должности после просьбы жителей и участников СВО, сообщает пресс-служба городского округа.

В министерстве образования Подмосковья добавили, что были проведены встречи с коллективом и директором. В итоге глава городского округа Анна Кротова приняла решение восстановить Светлану Мерзликину в должности. Инцидент был урегулирован.

Мерзликина — директор школы № 10 и депутат города Лобня. Ее уволили с поста руководителя учебного заведения после внеочередного совета депутатов.

Глава г. о. Лобня Анна Кротова сообщала в своем Telegram-канале, что увольнение Мерзликиной было связано с финансово-хозяйственной деятельностью школы. Была проведена проверка.

В поддержку Светланы Николаевны выступили родители и учащиеся школы № 10. Они записали видеообращение к главе Лобни и попросили восстановить Мерзликину в должности. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичная Лобня».

Кроме того, за Светлану Николаевну вступились участники СВО. В том же Telegram-канале было опубликовано их видеообращение. Бойцы отметили, что Мерзликина и педагоги школы № 10 поддерживали их с начала спецоперации. Военнослужащие выразили Светлане Николаевне слова поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.