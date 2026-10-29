Директора школ Подмосковья представили опыт применения ИИ на саммите в Китае

Четыре директора школ Московской области участвуют в саммите руководителей школ Китая и России, который проходит 26–30 октября 2026 года в Чунцине. Они представили практики применения искусственного интеллекта в образовании, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Делегация участвует в саммите по приглашению управления общественных услуг административного комитета зоны развития высоких технологий Чунцина. Директор образовательного центра «Лидер» Антон Лагутин представил опыт региона на пленарном заседании, затем все четыре руководителя выступили на тематических секциях.

В докладе «Школа с ИИ» Лагутин рассказал об анализе уроков, создании стенограмм и отчетов, выявлении сильных сторон преподавания и направлений профессионального роста. Он также рассмотрел индивидуализацию обучения и использование объективных данных в методической работе.

Директор Инженерной школы Дмитрова Наталья Бражникова представила платформу «Ассистент преподавателя» на базе GigaChat и распознавания речи. Она помогает готовить сценарии уроков, задания и викторины. По аудиозаписи сервис создает стенограмму, конспект и отчет по 16 метрикам с рекомендациями. Система оценивает соотношение речи учителя и учеников, ее темп, методические приемы и эмоциональный фон.

Директор Инженерно-технологического лицея Люберец Светлана Скороходова в докладе «Цифровой лицей и искусственный интеллект» рассмотрела подготовку документов, контроль поручений, анализ данных и прогнозирование рисков неуспеваемости и эмоционального выгорания учеников. Она отметила важность защиты данных, окончательных решений за человеком и перспективы совместных российско-китайских STEM-проектов.

Директор школы № 36 «Новые горизонты» Нина Данилина представила «Киберурок» для 1–11 классов — час внеурочных занятий в неделю без отметок. Темы включают цифровую безопасность, ИИ, этику, коммуникации, творчество, поиск и проверку информации. Возрастные программы используют игровые задания и персонажа Кибергошу. План пилота — 200 школ, 55 тыс. учеников и подготовка 600 педагогов.

Доклады подготовлены на русском и китайском языках. Практики могут стать основой профессионального обмена и совместных проектов школ двух стран.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.