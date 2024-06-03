Директор МОНИКИ: Палеев сыграл огромную роль в реабилитации академика Плетнева

«Палеев сыграл огромную роль в реабилитации академика Плетнева», — сказал Соболев на форуме «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля».

Он уточнил, что на кафедре института висят портреты 15 предыдущих директоров клиник. В рамке портрета Плетнева долго время была только дата рождения, сотрудники не знали, что с ним произошло. Палеев стал делать публикации в СМИ об академике Плетневе. Были подняты архивные документы, и, наконец, стало известно, когда он погиб.

«В этом проявилась гражданская позиция Николая Романовича. Он является очень принципиальным человеком, и профессор был реабилитирован», — заключил Соболев

Академик Дмитрий Плетнев является профессором, терапевтом, российским и советским научным деятелем и публицистом. Работал в МКИ (МОНИКИ — сейчас) 1923–1937 годах, разрабатывал вопросы, связанные с патологией вегетативной нервной и сердечно-сосудистой систем. В 1935 году один из корпусов МОКИ (МОНИКИ) был назван в его честь.