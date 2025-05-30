Директор Михаила Ефремова отказалась обсуждать его возвращение в кино

Директор недавно вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать новости о его возвращении к работе в кино, сообщает «360» .

Ранее появилась информация. что Ефремов подписал контракт на съемки на 13 млн рублей. Из этой суммы он получил депозит в 3,5–4 млн рублей.

«Я не уполномочена комментировать, извините», — сказала Глаголева

Артист отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП, которое он совершил в 2020 году. В этой аварии погиб человек. Ефремов провел в колонии около 4,5 лет. Ходатайство об УДО артист направил в феврале 2025 года, а 24 марта суд удовлетворил его.