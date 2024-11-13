Директор интерната им. Грота рассказал, что считал эту должность унизительной

Первоначально он не хотел принимать эту должность, так как работал в элитной гимназии и считал себя высококлассным педагогом. Однако, после звонка начальника отдела образования, его амбиции взяли верх, и он согласился.

По словам Мухина, у него были стереотипы о коррекционных школах, и он боялся, что его педагогические навыки будут недооценены. Проблемы, с которыми он столкнулся в школе, были также неожиданными: от состояния столовой до туалетов.

Директор отметил, что дети ели алюминиевыми ложками и сталкивались с опасностями, снимая с крюков скамейки и ударяясь. После этого он обратился за помощью к губернатору, и им выделили средства на улучшение условий. Алексей Викторович также рассказал о важности цветовой гаммы в интерьере школы, где преобладают успокаивающие цвета, такие как желтый, синий и зеленый.

Он подчеркнул, что не следует жалеть детей с нарушениями зрения. По его мнению, они должны восприниматься как обычные дети, и от них требуют такой же ответственности, как и от всех остальных. Он убежден, что, несмотря на трудности, они могут быть успешными, если будут усердно трудиться.

«Мы спрашиваем с ребят по полной, как с обычных детей. Потому что они — обычные», — заключил директор.