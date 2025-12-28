Диетолог предупредила об опасности новогодних салатов с майонезом

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила РИА Новости , что традиционные новогодние салаты с майонезной заправкой должны быть исключены или строго ограничены в рационе людей с хроническими заболеваниями.

В группе риска — пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом второго типа, ожирением, проблемами ЖКТ, печени и почек, а также пожилые люди, беременные и кормящие женщины.

Диетолог пояснила, что майонез и многие компоненты салатов содержат большое количество соли и насыщенных жиров.

«В оливье, например, — это маринованные и соленые огурцы, ветчина или колбаса, которые к тому же отличаются высоким содержанием насыщенных жиров. К продуктам с высоким содержанием соли относятся и многие другие компоненты салатов, это различные консервированные продукты, сельдь и конечно же заправка», — рассказала Стародубова.

Для снижения вреда она рекомендовала уменьшать порции до 150–200 граммов даже для здоровых людей, а также использовать альтернативные заправки, такие как йогурт или сметана, и заменять колбасу отварным нежирным мясом.

