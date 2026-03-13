«Дичь творят»: россияне бойкотируют мясной холдинг из-за забоя скота в Сибири

Россияне связали массовый забой принадлежащего фермерам скота в ряде регионов РФ с тем, что местные власти действуют в интересах одного из мясных холдингов — якобы выявленные вспышки опасных заболеваний КРС могут перекинуться на животных компании. В связи с этим в Сети граждане решили объявить бойкот холдингу и не покупать его продукцию.

Так, скандал разгорелся в селе Козиха Новосибирской области, где жители готовятся бомжевать из-за уничтожения скота. Там коров решили пустить под нож из-за зафиксированной вспышки пастереллеза. Аналогичная ситуация сложилась в других населенных пунктах региона.

В хозяйстве под Пензой забили 128 коров после введения карантина без объяснения причин. После уничтожения не до конца сгоревшие туши валялись рядом с могильником двое суток, их растаскивали дикие животные, собаки, грызуны.

Пользователи Сети решили, что такие активные действия местных властей связаны с попыткой оградить от заболеваний скот, принадлежащий мясному холдингу. И объявили о его «отмене». Граждане решили отказаться от производимой им продукции.

«Там дичь творят. Нужен адвокат или общественник. Люди не знают своих прав. Нужно им помочь», — пишет пользовательница Алена.

Комментаторы активно советуют жителям обратиться в Генеральную прокуратуру, МВД по региону и органы исполнительной власти, в том числе к губернатору.

«В Новосибирской, Омской областях устраивают намеренный покос скота из фермерских хозяйств, ссылаясь на эпидемию и болезни, хотя ни разу никому не предоставили результаты анализов, подтверждающие это, даже сами анализы ни разу не брали», — отметила Варвара.

Пользователей возмутила информация о том, что в отсутствие хозяев приходят и убивают скот. Однако такие заявления ходят на уровне слухов и ничем фактически не подкреплены.

«Я, зоотехник по образованию, впервые слышу, что из-за природного очага бешенства уничтожают весь скот — это бред. Изолируют животных с подозрением на заболевание, проводят вакцинацию остального поголовья, но не вырезают! Пастереллез лечится антибиотиками», — добавила Татьяна.

При этом никакой явной связи происходящего с «проделками» холдинга не прослеживается. Некоторые пользователи, наоборот, называют это теорией заговора, но не исключают, что при введении карантина возможен «перегиб» на местах.

«Люди, включите логику! Попробуйте что-нибудь без серьезного документа изъять — вас затаскают по всем инстанциям и судам (не 90-е). Это я вам говорю как юрист, который ежедневно отвечает на жалобы и запросы разных инстанций. Тут вдобавок частная собственность, что может привести к уголовной ответственности. У холдинга многомиллиардный оборот, и для них частные хозяйства — не конкуренты. Какую конкуренцию им может составить 30–40 коров?» — поясняет комментатор Алексей.

