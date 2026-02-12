Девушку из Серпухова отправили в колонию на 12 лет за терроризм

2-й Западный окружной военный суд Москвы отправил в колонию на 12 лет Софию Лепешкину 2000 года рождения. Она признана виновной в некоторых преступлениях террористический направленности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и области.

Девушка в апреле 2024 года по своему желанию вступила в украинскую военизированную организацию, которая признана террористической в России. Для этого девушка заполнила анкету на ее сайте. Затем передала координаты местоположения военных объектов, информацию о передвижении военной техники в Московском регионе.

В социальных сетях Лепешкина рассылала сообщения и призывала людей участвовать в деятельности террористической организации. Затем рядом с остановкой общественного транспорта в Серпухове красной краской распылила надпись похожего содержания.

Противоправную деятельности Лепешкиной пресекли работники управления. Ее обвинили по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), части 1.1 статьи 205.1 («Вербовка или иное вовлечение лица в деятельность террористической организации»), части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Во время следствия девушка призналась в содеянном. Также она раскаялась.

Суд признал Софию Лепешкину виновной в преступлениях. Ее отправили в колонию общего режима на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.