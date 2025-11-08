Девушку чуть не обманули аферисты при массовой атаке на жителей ЖК в Ленобласти

Девушку чуть не обманули телефонные аферисты, когда совершали массовую атаку на жителей одного из наиболее крупных ЖК в Ленинградской области. Мошенники сделали в мессенджере фейковые аккаунты и представлялись главой домового комитета, «жилищного канала», сообщает Baza .

В рамках этой схемы аферисты уверяют потенциальных жертв, что им на телефон придет код, состоящий из шести знаков. Его якобы нужно назвать, чтобы «настроить автоматические платежи».

Затем мошенники запугивают поверивших в это и сообщивших код жертв тем, что взломают их аккаунт на «Госуслугах». Однако основная часть обмана начинает после этого. Человеку звонят фейковые правоохранители и просят отправить средства на «безопасный счет».

Мошенники таким образом чуть не обманули жительницу одного из ЖК Ленинградской области. Девушка практически поверила аферистам.

Они начали звонить ей, но связь прервала защитная функция оператора связи, которым пользовалась девушка. Это помешало планам аферистам по обману девушки.

