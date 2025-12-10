сегодня в 12:32

Девушка пыталась ввезти из Вьетнама в Россию змеиное вино с мертвой коброй

Таможенники в аэропорту Барнаула нашли у туристки, прибывшей из Вьетнама, змеиное вино с настоящей коброй. Змея была заспиртована в бутылке, сообщает «112» .

Девушка хотела ввезти в Россию экзотический напиток, который приобрела на одном из рынков Нячанга. Она везла его в багаже.

Во время таможенного контроля девушку остановили. Ее чемодан привлек специалистов. Внутри была обнаружена бутылка с надписью «Змеиное вино». В стеклянной таре была заспиртована настоящая кобра и корень растения.

По данным экспертизы, девушка провозила в бутылке заспиртованную моноклевую кобру, которая подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Этот вид считается одним из самых опасных — у таких змей чрезвычайно сильный яд.

Туристке теперь грозит штраф. Змеиное вино у нее конфискуют.

