Девятова сравнила ответственность артистов перед народом с подписью президента

Певица Марина Девятова заявила, что на артистах с почетными званиями лежит ответственность за их высказывания и действия, особенно в контексте событий, связанных со специальной военной операцией, сообщает «Абзац» .

По словам Девятовой, чем выше звание и статус деятеля, тем больше ответственности на нем лежит. Она подчеркнула, что это ответственность «перед президентом, народом, педагогами и Всевышним» — по ее мнению, талант является даром, а не принадлежит самому артисту.

«Потому что подпись президент ставит, это ответственность перед народом, потому что все равно так или иначе, но народ тебя либо принимает, либо отвергает», — пояснила она.

Девятова напомнила, что сцена является своеобразным лобным местом, поэтому артистам важно понимать, что они говорят на публике.

В то же время некоторые российские знаменитости с высокими званиями покинули страну и позволяли себе русофобские высказывания, как только началась СВО. Самые «яркие» из них — основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* и певица Алла Пугачева, отмечает издание.

Однако большое число заслуженных и народных артистов РФ, напротив, поддержали проведение спецоперации и оказывают помощь российским военным и жителям новых регионов. Среди них — Григорий Лепс, Николай Басков, Александр Маршал, Олег Газманов и другие.

* - признан Минюстом РФ иностранным агентом.