Девять дворов благоустроят в округе Шатура в 2025 году
Фото - © Администрация Городского округа Шатура
Десять дворовых территорий комплексно благоустроили в 2024 году. Новый асфальт, парковочные места, освещение появились во дворах поселков Бакшеево, Радовицкий, Туголесский Бор, селах Дмитровский Погост и Середниково, а также города Шатура, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Намечены планы на следующий год. Будут благоустроены еще девять дворов городского округа Шатура.
Работы проведут по адресам:
- п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 8;
- п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 7;
- р. п. Черусти, ул. Новая, д. 6, 6А;
- мкр. Керва, ул. Школьная, д. 18, 20, 22;
- п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10;
- п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10а, ул. Советская, д. 1;
- г. Шатура, ул. Академическая, д. 5, 7, пр. Маршала Борзова, д. 3, 3/1, 5;
- п. Бакшеево, ул. Советская д. 3;
- г. Шатура, ул. Жарова, д. 37, 39, пр. Ильича, д. 49.
Также проведено благоустройство «народных троп». Асфальтированные пешеходные дорожки появились в Рошале вдоль озера Юбилейного, в мишеронском парке: к местной достопримечательности — дубу — в Шатуре в сквере «Трудящихся». Всего уложен асфальт на шести тропинках.
В планах на 2025 год сделать удобными для жителей еще четыре популярных тропинки: две в поселке Шатурторф и по одной в Шатуре и Мишеронском.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.