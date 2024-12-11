Девять дворов благоустроят в округе Шатура в 2025 году

Десять дворовых территорий комплексно благоустроили в 2024 году. Новый асфальт, парковочные места, освещение появились во дворах поселков Бакшеево, Радовицкий, Туголесский Бор, селах Дмитровский Погост и Середниково, а также города Шатура, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Намечены планы на следующий год. Будут благоустроены еще девять дворов городского округа Шатура.

Работы проведут по адресам:

п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 8;

п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 7;

р. п. Черусти, ул. Новая, д. 6, 6А;

мкр. Керва, ул. Школьная, д. 18, 20, 22;

п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10;

п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10а, ул. Советская, д. 1;

г. Шатура, ул. Академическая, д. 5, 7, пр. Маршала Борзова, д. 3, 3/1, 5;

п. Бакшеево, ул. Советская д. 3;

г. Шатура, ул. Жарова, д. 37, 39, пр. Ильича, д. 49.

Также проведено благоустройство «народных троп». Асфальтированные пешеходные дорожки появились в Рошале вдоль озера Юбилейного, в мишеронском парке: к местной достопримечательности — дубу — в Шатуре в сквере «Трудящихся». Всего уложен асфальт на шести тропинках.

В планах на 2025 год сделать удобными для жителей еще четыре популярных тропинки: две в поселке Шатурторф и по одной в Шатуре и Мишеронском.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.