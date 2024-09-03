Детскую площадку установили для юных жителей дер Шульгино Богородского округа

У юных жителей деревни Шульгино Богородского округа появилась прекрасная возможность проводить время активно, с пользой и удовольствием. 1 сентября на улице Березовой торжественно открыли спортивно-игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такой подарок к началу учебного года и ко Дню Богородского края сделал для детей бизнесмен, меценат Армаис Есаян, поддержавший личной инициативой выбор жителей построить детскую площадку. Администрация Богородского округа предоставила земельный участок. Также в короткие сроки были проведены все согласования и по земельному участку, и по плану строительных работ.

В качестве застройщика инвестор привлек группу компаний «Реалитек коммерческая недвижимость», которая выбрала строительную организацию и поставщиков оборудования. Новый комплекс включает в себя огороженную футбольно-баскетбольную площадку, группу тренажеров, два стола для настольного тенниса и детский игровой комплекс. Помимо этого, закуплен весь необходимый инвентарь: сетки, мячи, ракетки. По периметру выложен натуральный рулонный газон.

Инвестор ответственно подошел к делу и наладил взаимодействие с жителями. В ходе возведения комплекса учитывались конкретные пожелания. По просьбе сельчан на футбольно-баскетбольной площадке теперь есть возможность играть и в волейбол. Общая стоимость работ на сегодняшний день составляет более 4,5 млн рублей.

Инвестор не останавливается и планирует дальнейшее обустройство территории в Шульгино. В летний сезон население деревни достигает 100 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.