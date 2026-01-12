сегодня в 16:47

Детский спектакль «Самая ясная звезда» прошел в КЦ имени Васильева в Электростали

В Культурном центре имени Н.П. Васильева в Электростали 11 января состоялся показ детского спектакля «Самая ясная звезда», который представила театральная студия «Сфера», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Театральная студия «Сфера» представила новую постановку «Самая ясная звезда» на сцене Культурного центра имени Н.П. Васильева. Руководила работой режиссер София Сергеевна Колотовкина. Юные артисты создали атмосферу волшебства и подарили зрителям историю о добре, вере в чудо и искренних эмоциях.

Зрители отметили высокий уровень актерской игры детей, которые справились со сложными ролями и передали глубокие мысли. Маленькие гости внимательно следили за развитием сюжета, а взрослые выразили восторг от выступления.

Показ спектакля стал новогодним подарком для жителей Электростали и собрал положительные отзывы среди зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.