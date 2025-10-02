Детский сад на улице Чапаева в Жуковском открыли после капремонта

В округе Жуковский после капитального ремонта открыли дошкольное отделение школы № 6 на улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В дошкольном отделении общей площадью 1672 кв. м полностью обновлен и утеплен фасад, проведен ремонт всех помещений, заменены внутренние инженерные сети, закуплена новая мебель и оборудование, в том числе и для пищеблока.

Детский сад будут посещать 185 воспитанников восьми групп: три группы раннего возраста для детей от полутора до трех лет, две группы комбинированной направленности, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также три группы общеразвивающей направленности.

Помимо общеобразовательной программы дошкольного образования здесь успешно развиваются дополнительные образовательные услуги естественно-научной и инженерно-технической направленности.

«Поздравляю юных жуковчан, их родителей и воспитателей с этим прекрасным событием! Пусть в обновленном детском саду вам будет по-домашнему уютно и комфортно», — пожелал глава города Андроник Пак.

Напомним, что 1 сентября 2025 года после капитального ремонт открылось дошкольное отделение лицея № 14. Было полностью обновлено здание внешне и внутри, заменены все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление. Фасад здания утеплили, установили новые окна и двери, закупили нового оборудование.

В 2026 году в Жуковском капитально отремонтируют еще два детских сада: дошкольное отделение школы № 15 (улица Гагарина, 44) и дошкольное отделение школы № 12 (улица Макаревского, 3А).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.