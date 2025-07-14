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Детский сад «Чебурашка» в Королеве признали одним из лучших в Подмосковье

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучший детский сад», который проводится среди образовательных учреждений Московской области, реализующих программы дошкольного образования. Главная цель мероприятия заключается в выявлении, поддержке и распространении инновационных методик и передового педагогического опыта среди воспитателей и педагогов дошкольных подразделений региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Среди множества достойных участников особое внимание жюри привлекло дошкольное отделение «Чебурашка» муниципальной бюджетной общеобразовательной школы № 1 города Королева. Именно эта образовательная организация стала одним из лауреатов конкурса «Лучший детский сад-2025».

Коллектив отделения продемонстрировал высокий уровень организации образовательного процесса, эффективное внедрение современных педагогических технологий и творческий подход к развитию детей младшего возраста. Благодаря активной позиции сотрудников, педагогическому мастерству и увлеченности своей работой специалисты «Чебурашки» заслуженно получили признание профессионального сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.