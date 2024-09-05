Детский омбудсмен Москвы рассказала, почему мальчики перестают принимать решения

Мальчики с «печатью женского воспитания», которые в течение всей жизни не умеют принимать самостоятельные решения, появляются из-за гиперопеки со стороны матерей, такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

«Когда у нас мамы только воспитывают, то мамы как раз занимаются этой гиперопекой, и, если тем более мальчики, мы имеем потом мальчиков с печатью женского воспитания. И в школу они проходят, там тоже эта гиперопека. Зачем мне принимать решения, если мне расскажут, что я хочу, и мне расскажут, что мне есть, что надеть и в какой школе учиться. И вообще, зачем иметь свое мнение, если мама все равно за меня все решает», — пояснила Ярославкая.

По словам детского омбудсмена Москвы, такие мальчики вырастают в мужчин, неспособных самостоятельно принимать решения. Даже когда у них появляется своя семья, они просто меняют фигуру, которая будет руководить их жизнью: жена заменяет мать.

Со временем мальчик с «печатью женского воспитания», когда женится, может даже забыть про мать, так как его внимание переключается. Супруга полностью займет ее место, она же и будет говорить ему, как поступать в той или иной ситуации.